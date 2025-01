Delia. Riuscitissimo l’evento “Bazar in Comune”, mercatino solidale per la chiusura delle festività natalizie

DELIA. Ha riscosso un significativo consenso l’evento “Bazar in Comune”, il mercatino solidale pensato per la chiusura delle festività natalizie. Un momento di divertimento, gioia e condivisione che ha visto partecipi bambini, famiglie, realtà locali in un meccanismo di collaborazione e sinergia.

A tal proposito, l’amministrazione comunale ha ringraziato tutte le varie realtà che hanno voluto apportare il loro contributo significativo e unico all’evento, quali la Proloco, l’Associazione Folklore Petiliano, le ragazze dell’Olympia Center, l’Associazione “La Presenza”, i ragazzi del progetto Bibliotechiamo, Solidea Società Cooperativa Sociale e Associazione Nuova Luce Onlus, Karmacreando, le Comunità Marocchina e Rumena, l’animazione “Una Festa Tira L’altra” e tutti i bambini e le famiglie che si sono impegnate per l’organizzazione del mercatino solidale.

Il sindaco Gianfilippo Bancheri ha infine espresso un sentito ringraziamento anche all’Assessore Daniela Gallo, all’Assessore Deborah Lo Porto e al Consigliere comunale Lillo Gallo per l’idea e l’organizzazione.