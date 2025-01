Congresso regionale “Focus sullo screening del carcinoma del colon” a Enna: ecco il programma

Mancano poche ore al congresso regionale “Focus sullo screening del carcinoma del colon” che si terrà il prossimo sabato, primo febbraio, al Federico II palace hotel ( Str. Vicinale Salerno) a Enna.Presidente è Marcello Fabio Maida che insieme a Roberto Vassallo ne è anche direttore scientifico. Ecco il programma dell’incontro sul cancro del colon-retto, terzo tumore più comune negli uomini, il secondo nelle donne e la quarta causa di morte per cancro. La giornata prevede: I sessione, Il carcinoma del colon: prevenzione primaria e secondaria Carcinoma del colon: epidemiologia e prevenzione primaria.Lo screening del carcinoma del colon in Italia.Organizzazione ideale dello screening sul territorio.A seguire la discussione sulle tematiche affrontate. Tavola rotonda: Gli attori dello screening e le possibili strategie per incrementare l’adesione Moderatori.Le Unità di Screening del CCR.Come partecipano le farmacie. Il ruolo dei MMG..Le associazioni pazienti. II Sessione: Il ruolo dell’endoscopia.La caratterizzazione delle lesioni del colon.La sorveglianza del CCR nelle malattie infiammatorie croniche intestinali.Tecniche di resezione endoscopica di I livello.Tecniche resettive complesse e terzo spazio.Discussione La colonscopia di qualità.III Sessione: Terapia medica e chirurgica.Chirurgia Robotica.Terapia oncologica: un update.Discussione IV Sessione: Le nuove frontiere dello screening Moderatori.I sistemi di linguaggio generativo, relatore Ciro Celsa.L’intelligenza artificiale nella colonscopia.Il training in endoscopia.Il ruolo del microbiota.Discussione. Valutazione dell’apprendimento. Questionario ECM. Conclusione e chiusura dei lavori ECM.Obiettivi del corso sono la documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura. Le professioni accreditate sono quelle di medico-chirurgo, biologo, psicologo, infermiere. Discipline: Gastroenterologia, Medicina interna, Oncologia, Chirurgia generale, Medicina generale (medici di famiglia), Biologia, Psicoterapia, Psicologia, Infermieristica. Il corso è riservato a 100 partecipanti.Il convegno darà la possibilità ai partecipanti di acquisire 7 crediti formativi ECM.