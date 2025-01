Cecilia Sala, il primo post dopo il rilascio: “Non pensavo che sarei stata a casa oggi”

(Adnkronos) – “Ho il cuore pieno di gratitudine, in testa quelli che alzando lo sguardo non possono ancora vedere il cielo” Così Cecilia Sala, nel suo primo post sui social, dopo la sua scarcerazione e il ritorno in Italia, sul quale aggiunge: “Non ho mai pensato, in questi 21 giorni, che sarei stata a casa oggi. Grazie”. Nel post, commentando la foto dell’abbraccio con il compagno Daniele Raineri, appena scesa dall’aereo che l’ha riportata a Roma da Teheran, scrive: “Ho la fotografia più bella della mia vita”. L’aereo decollato da Teheran con la giornalista, arrestata il 19 dicembre scorso e detenuta in isolamento nel carcere di Evin, è atterrato ieri a Ciampino alle 16.10 circa. Sala, attesa dai genitori arrivati a Ciampino, è stata accolta anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Ciao, sono tornata!”, le prime parole della giornalista, stando a quanto diffuso nel podcast ‘Stories’ di Chora News, una delle testate per cui Sala lavora. “Adesso devi solo stare serena. Sono qui per ringraziarti e per dirti che sei stata forte”, le parole con cui Meloni si è rivolta a Sala, come si sente nel video diffuso dalla Presidenza del Consiglio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)