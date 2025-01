Campofranco. L’amministrazione comunale: cosa ha fatto nel 2024 e cosa intende fare nel 2025

CAMPOFRANCO. Il sindaco Rosario Nuara, a conclusione del 2024 e in corrispondenza con l’inizio del nuovo anno, ha voluto, assieme all’amministrazione comunale, parlare di quanto fatto e di quanto si intende fare.

“Mentre salutiamo il 2024, vogliamo condividere con voi il cammino percorso insieme e i risultati ottenuti. In questo anno abbiamo lavorato intensamente per il nostro paese:

Migliorato la situazione economico-finanziaria, riuscendo, per la prima volta in 12 anni, a chiudere senza anticipazioni di tesoreria.

Investito sulla manutenzione delle scuole, contribuendo alla riapertura del plesso L. Pirandello, chiuso per oltre un anno a causa di problematiche strutturali.

Ripristinato alcune strade importanti del paese, migliorando la viabilità per tutti.

Risolto le infiltrazioni d’acqua che compromettevano la sede comunale.

Organizzato eventi sociali, tradizionali, estivi e natalizi, regalando momenti di condivisione e gioia a grandi e piccoli.

Completato l’assunzione di due figure professionali a tempo determinato, grazie a fondi nazionali, per rafforzare il lavoro tecnico-amministrativo.

Acquistato un nuovo scuolabus e un’automobile per i vigili urbani.

Nel 2024 vedremo la realizzazione di nuovi progetti, come:

La sistemazione dell’orologio della piazza Crispi.

La riqualificazione di alcune vie del paese, nell’ambito di un progetto di manutenzione straordinaria.

La costruzione di una nuova mensa scolastica.

Sappiamo che c’è ancora molto da fare, ma siamo certi che con il sostegno e la collaborazione di tutti possiamo raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

In questo anno abbiamo purtroppo perso tanti concittadini. Alcune perdite, come quella del nostro dipendente Salvatore Giuliano, ci hanno colpito nel profondo. A tutti loro va il nostro ricordo più affettuoso.

Un ringraziamento sincero a tutti i dipendenti comunali, dalla Segretaria Comunale, Dott.ssa Cettina Nicosia, all’ultimo dipendente, che con impegno e dedizione rendono possibile il nostro lavoro.

Ma un ringraziamento va soprattutto a voi, concittadini, per il sostegno, la comprensione e la fiducia che ci avete dimostrato. Con l’invito ad essere pazienti, vi assicuriamo che i grandi cambiamenti, quelli che possono davvero migliorare la nostra comunità, hanno bisogno di tempo per essere realizzati. Insieme possiamo continuare a costruire un futuro migliore per Campofranco”.