Caltanissetta, uso improprio del contrassegno per disabili: annunciati controlli per verificarne la legittimità

L’Amministrazione Comunale di Caltanissetta tutela i diritti delle persone disabili.

L’amministrazione comunale informa i cittadini che nelle prossime settimane saranno avviati dei controlli per verificare il corretto possesso e utilizzo dei contrassegni speciali per i veicoli al servizio di persone invalide.

Come previsto dal nuovo aggiornamento del Codice della Strada (art. 188, c. 2, 4 e 5)

– “i soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate”

– “chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 672”

– “Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344”.

L’Amministrazione Comunale di Caltanissetta intende ribadire il proprio impegno verso la tutela dei diritti dei disabili e, in particolare, desidera sottolineare l’importanza di un uso corretto del contrassegno speciale, strumento fondamentale per garantire una mobilità agevolata a chi ne ha diritto.

“A seguito di segnalazioni pervenute riguardo presunti abusi nell’utilizzo del contrassegno disabili, desidero, in qualità di Assessore alla Polizia Municipale, ringraziare tutti coloro che hanno contribuito con le loro segnalazioni – ha commentato l’assessore Oscar Aiello -. La collaborazione dei cittadini è essenziale per il buon funzionamento della nostra comunità e per garantire il rispetto delle regole che tutelano i più deboli”.

L’assessore, inoltre, ricorda che il contrassegno disabili è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi. L’uso improprio del contrassegno è una violazione del Codice della Strada e, in quanto abuso, sarà perseguito.

In caso di decesso del titolare, perdita dei requisiti o scadenza del contrassegno, esso deve essere immediatamente restituito al Comune. Gli agenti preposti al controllo potranno ritirare il contrassegno e procedere con la revoca del titolo autorizzativo in caso di uso improprio o di esibizione di un contrassegno scaduto.

“Invitiamo, pertanto, tutti i cittadini a regolarizzare eventuali situazioni irregolari al più presto. L’Amministrazione Comunale non tollererà il mancato rispetto delle persone disabili e l’abusiva occupazione degli spazi a loro riservati.

Desideriamo inoltre sensibilizzare tutti al rispetto dei parcheggi riservati ai disabili anche in aree private, come i supermercati, dove purtroppo continuano a verificarsi episodi di inciviltà con persone che occupano posti senza averne diritto. In aree private la Polizia Municipale non può intervenire, condanniamo comunque e fermamente tali comportamenti e chiediamo la collaborazione di tutti per una città più giusta e rispettosa.

L’Amministrazione Comunale continuerà a vigilare con attenzione e a promuovere una cultura del rispetto verso le persone disabili”.