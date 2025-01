Caltanissetta, quattro alunni dell’Istituto “M. L. King” ricevono la menzione di merito al Premio Nazionale di Lettere e Arti “Città Viva” di Ostuni

Quattro alunni dell’Istituto Comprensivo statale “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla Preside prof.ssa Daniela Rizzotto, hanno ottenuto la menzione di merito della giuria al Premio Nazionale di Lettere ed Arti “Città Viva” di Ostuni (Brindisi), per la sezione D poesia – ragazzi e giovani.

Essi sono stati in gara con gli alunni d’Italia di tutti i tre ordini di scuola. I vincitori non hanno potuto ritirare i premi di persona, per cui l’organizzazione ha inviato i premi alla scuola. La cerimonia ufficiale si è tenuta il 14 dicembre 2024 in quel di Ostuni, presso la sala convegni dell’Hotel Monte Sarago. La Preside dell’Istituto ha così deciso, di premiare gli alunni con una cerimonia speciale presso l’anfiteatro della sede centrale del plesso “Michele Abbate” di Caltanissetta, lunedì 13 gennaio 2024. Sono stati invitati i genitori degli alunni vincitori e i compagni di classe della II A del plesso di Scuola Primaria “Michele Abbate”. Gli studenti della classe, lo scorso anno, hanno frequentato il corso di scrittura creativa relativo al progetto “Verso la poesia… Prime rime” tenuto dal docente Salvatore Siina, il quale ha coordinato l’evento. Sono stati premiati gli alunni: Thea Capodici Botta per la poesia “Le cose importanti”, Clara Fiandaca per la poesia “Vivere in rima”, Flavio Figliuzzi per la poesia “Gli aquiloni” e Sofia Genzone per la lirica “Poesia stramba”. Ai vincitori sono stati consegnati oltre alle targhe, anche la pubblicazione contenente le loro opere e il taccuino dello scrittore, un volumetto con pagine bianche dove continuare a sviluppare la loro fantasia. I premi sono stati consegnati dalla Preside, le motivazioni della giuria sono state lette dal docente Salvatore Siina, mentre gli alunni premiati hanno declamato le loro opere. I restanti alunni della classe hanno ricevuto anch’essi il taccuino dello scrittore e sono stati lodati per il loro impegno. Ecco, di seguito, i loro nominativi: Michele Abbate, Ginevra Andolina, Simone Belfiore, Michele Bellomo, Chloe Bontempo, Massimo Cancemi, Desiree Cocciadiferro, Manfredi Corbo, Adele Falduzza, Alessandro Ferraro, Ariel Formica Esposto, Giulia Martorana, Aurora Milia, Benedetta Napoli, Gresia Passaro, Giuseppe Regina, Leonardo Siracusa. L’evento è stato molto apprezzato dai presenti in sala.