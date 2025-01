Caltanissetta. L’IISS “Luigi Russo” trionfa all’IMUN Catania 2025: crescita, premi e successi internazionali

CALTANISSETTA. Tredici alunne dell’IISS Luigi Russo di Caltanissetta hanno partecipato all’IMUN (Italian Model United Nations) di Catania, un’importante simulazione diplomatica organizzata dalla United Network. Le studentesse delle classi 3B, 4A, 5A del liceo linguistico e della 5A dell’indirizzo grafica e comunicazione, accompagnate dalla professoressa Josephine Pilotta, si sono immerse in un’esperienza unica di crescita personale e professionale.

L’IMUN è infatti un’attività didattica che consente ai partecipanti di calarsi nei panni di delegati delle Nazioni Unite, confrontandosi su temi globali e sviluppando competenze di public speaking, negoziazione e problem-solving. L’obiettivo del progetto è promuovere nei giovani una maggiore consapevolezza su questioni internazionali e la capacità di lavorare in team, replicando dinamiche tipiche dell’ONU.

Le alunne hanno affrontato i lavori con entusiasmo e dedizione, riconoscendo nell’IMUN un’occasione straordinaria per mettersi in gioco e crescere. Alcune di loro hanno raccontato:

“Questa esperienza mi ha permesso di superare la timidezza e di esprimere le mie idee in modo più sicuro, divertendomi nel lavorare con studenti di tutta Italia.”

“Lavorare in gruppo e trovare soluzioni ai problemi ci ha fatto capire quanto sia importante la collaborazione. L’IMUN è stato stimolante e mi ha lasciato strumenti utili per il futuro.”

Un riconoscimento speciale è stato attribuito a Melissa Martino della 5A Linguistico e a Marta Di Natali della 3B Linguistico, che hanno ricevuto l’“Honorable Mention” per il loro contributo significativo nella commissione CCPCJ (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice), dove hanno discusso il tema “Prevenzione della criminalità e giustizia riabilitativa: prevenire i reati giovanili e reintegrare i giovani trasgressori”. Inoltre, l’IISS Luigi Russo, che partecipa ogni anno attivamente all’IMUN, è stato premiato come Best Small Delegation, riconoscimento che sottolinea l’eccellenza e l’impegno delle sue studentesse nel rappresentare al meglio la scuola durante l’evento.