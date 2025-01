Caltanissetta. “Futura” sul rifacimento del viadotto San Giuliano: “Che fine ha fatto?”. Annunciata interrogazione al sindaco

CALTANISSETTA. “Che fine ha fatto il rifacimento del Viadotto San Giuliano, che agevolerebbe l’ingresso e l’uscita alla città di Caltanissetta? L’Anas aveva dichiarato di prevedere la ricostruzione del viadotto tra le priorità in Sicilia. Il Sindaco Tesauro quali iniziative ed interlocuzioni ha intrapreso con il presidente Schifani e Anas per la riapertura dell’importante bretella?Apprendiamo dalla cronaca che Anas, in Sicilia , investirà 484 milioni di euro nel 2025 nelle opere infrastrutturali che riguardano la viabilità regionale”.

Così “Futura, Costruiamo insieme la Città” in una nota ufficiale.

“In questa consistente cifra – prosegue Futura – non sembra essere compreso il rifacimento del viadotto S. Giuliano, che qualche anno fa è stato demolito a causa di danni strutturali. Anas aveva dichiarato di prevedere la ricostruzione del viadotto tra le priorità in Sicilia, in quanto facente parte della bretella che collega la città di Caltanissetta direttamente alla ss 640 ed all’autostrada A19. La chiusura di questo importante asse di collegamento ha, di fatto, reso molto complesso l’accesso alla città, che può avvenire solo attraverso la tortuosa ss122 bis o il lungo percorso attraverso l’uscita di Caltanissetta Sud”.

Secondo Futura: “Questa palese difficoltà ha di fatto isolato la Città, nonostante la nuova ss640 sia in fase di completamento, con una significativa riduzione di flussi di persone che a Caltanissetta preferiscono mete più comode da raggiungere sia per scopi commerciali, turistici e culturali, tanto per fare alcuni esempi.Ancora una volta la politica locale, ed in particolare quella che sostiene l’attuale maggioranza, che continua a dichiararsi vicina al presidente Schifani, non sembra interessata a condurre battaglie per tutelare gli interessi della Città”.

Pertanto, Futura Costruiamo insieme la Città, attraverso il suo rappresentante, il consigliere Armando Turturici, presenterà un’interrogazione al Sindaco per conoscere quali iniziative ed interlocuzioni ha attivato con il presidente Schifani e Anas per la riapertura dell’importante bretella.