Caltanissetta. Filippo Mosca è atterrato in Italia: per il giovane nisseno e per i familiari è la fine di un incubo

CALTANISSETTA. Filippo Mosca è appena atterrato in Italia. Lo ha reso noto il gruppo Giustizia per Filippo Mosca. Dunque, è proprio il caso di dire che è la fine di un incubo per il giovane Nisseno, per la sua famiglia, i suoi amici e le tante persone che, in questo periodo di sua detenzione nelle carceri rumene, hanno preso a cuore la sua causa.

La madre del giovane nisseno, Ornella Matraxia, ha confermato che il figlio è appena atterrato in Italia: “Questa mattina ho sentito la madre di un ex compagno di cella di Filippo in Romania – ha spiegato -. È stata lei a dirmi che Filippo era stato scortato fuori da un poliziotto. Non c’era stato preavviso. Dal carcere abbiamo poi saputo che era partito in aereo e che è atterrato in Italia. Adesso è diretto al carcere di Viterbo”.

“La parentesi infinita rumena finisce qui. Resta l’incubo di tutto il male subito in questi due anni, cicatrici insanabili al cuore, al corpo e all’anima. Resta il futuro incerto di Filippo, che adesso dovrà affrontare una strada in salita. Almeno è a casa”.

Filippo Mosca era detenuto in Romania dal 2023; il giovane era stato arrestato con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti e dopo una detenzione inumana nel carcere di Porta Alba, era stato trasferito in quello di Bucarest. Ora la tanto attesa liberazione.