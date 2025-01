Calcio juniores. Nissa “corsara” a Pergusa: battuta 3-5 l’Enna; in gol La Monica (tripletta), Sabar e Mandalà

Gran bella vittoria per la Nissa Juniores. I ragazzi di Giacomo Serafini hanno battuto 5-3 fuori casa l’Enna in una gara spettacolare e al tempo stesso vibrante nella quale gli juniores biancoscudati hanno messo in mostra tutto il loro talento e personalità.

Allo stadio “Enrico Greca” di Pergusa una tripletta di La Monica e le reti di Sabar e Mandalà hanno fatto da contorno ad un successo oltremodo esaltante che ancora una volta ha confermato il valore del gruppo squadra diretto da Giacomo Serafini. La Nissa è ora quarta in classifica con 20 punti a due lunghezze di distanza dal secondo posto occupato da Sancataldese e Akragas, mentre al primo posto figura il Siracusa con 25 punti. (Foto Nissa fc)