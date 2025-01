Calcio Juniores. La Nissa perde in casa 1-2 con il Castrum Favara: non basta il gol di La Monica

Sconfitta casalinga per la Nissa juniores 1-2 con il Castrum Favara. La squadra di Giacomo Serafini ha perso contro una compagine agrigentina autrice di un gran primo tempo. In vantaggio su rigore con Bennardo, la formazione favarese ha avuto l’occasione per raddoppiare con Ingaglio almeno 3 volte.

Poi nella ripresa la gara è cambiata ed è venuta fuori la Nissa che prima ha sfiorato il pari con Mandalà e poi ha pareggiato con La Monica. Poi tanta sfortuna: prima Cissè di testa manda di pochissimo a lato dal secondo palo della porta favarese a portiere battuto, poi Bontà trova il gol con un siluro dai 35 metri e infine Di Graci coglie la traversa.

La Nissa ora è quarta con 21 punti a pari merito con il Ragusa. La testa della classifica è invece occupata da un tris di squadre: Siracusa, Akragas e Sancataldese, con il Siracusa che ha però due gare in meno giocate.