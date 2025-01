Calcio femminile. La Gloria San Cataldo vince il titolo regionale Under 15: battuto 3-1 il Palermo

SAN CATALDO. Grande successo per la squadra Gloria Calcio Under 15 Settore Femminile, che ha conquistato il titolo regionale dopo aver battuto il Palermo con il risultato di 3-1. A consegnare la coppa il Presidente della Lnd Sicilia Sandro Morgana. Presente anche il delegato distrettuale Giuseppe Molino oltre a Natale Ferrante. Il paradigma delle due finali è stato sicuramente il fair play. “Sono molto contento – ha detto il presidente della Lnd Sicilia, Sandro Morgana – perché al di là di chi ha vinto, come sempre ho visto grande sportività in campo. Un plauso va certamente alle società e alle protagoniste in campo. Sono state due bellissime partite. Il calcio femminile cresce sempre più e possiamo dire con orgoglio che il nostro Comitato è in prima linea per promuovere e supportare il movimento”.

Una vittoria salutata con grande entusiasmo non solo negli ambienti calcistici, ma anche in quelli istituzionali. Il sindaco Gioacchino Comparato, commentando la notizia, ha sottolineato: “E’ una vittoria che porta lustro alla nostra città e arriva a coronamento di un campionato straordinario, ricco di impegno e determinazione”.

Ora le ragazze si preparano a sfidare il Bari e la Segato Calcio nella fase nazionale, con l’obiettivo di continuare a fare bene e portare a casa altri successi.

Un sentito ringraziamento al Mister Rosario La Marca e a tutta la dirigenza per l’impegno costante nel portare avanti l’attività e nel supportare le ragazze in ogni passo del loro percorso.