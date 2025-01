Bambino di 8 anni aggredito da un cane della famiglia dell’amichetto con il quale era andato a giocare

Un bambino di 8 anni è stato aggredito dal cane lupo della famiglia dell’amichetto nella cui casa si era recato per giocare in compagnia. L’episodio è avvenuto a Grosio, in Valtellina.

La vittima è stata assalita mentre i due minori erano soli nello scantinato dell’abitazione. Il pastore tedesco, all’improvviso, ha aggredito il giovanissimo ospite, ferendolo alle braccia. Le grida hanno richiamato la madre del piccolo amico che si trovava nell’alloggio sopra lo scantinato dove si stavano divertendo i due scolaretti.

Poi la corsa all’ospedale dell’ambulanza per le cure urgenti al bambino. Ora indagano i carabinieri di Grosotto e Sondalo. La prognosi è ancora in via di esatta definizione. (ANSA).