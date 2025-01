Ascolti tv, ‘Dalla Strada al Palco’ su Rai 1 batte ‘Io Canto Senior’ su Canale 5

(Adnkronos) – Vittoria di Rai 1 nel prime time di ieri sera. 'Dalla Strada al Palco', con Nek e Bianca Guaccero, è stato infatti visto da 2.696.000 telespettatori pari al 18,3% di share raggiungendo il gradino più alto del podio. Secondo posto per Canale 5 con 'Io Canto Senior' che ha ottenuto 1.964.000 telespettatori e uno share del 14,1%. Terzo gradino per Italia1 con 'Transporter 3' seguito da 1.520.000 telespettatori (share dell'8,8%). Fuori dal podio 'Quarto Grado' su Retequattro ha realizzato 1.263.000 telespettatori e uno share del 9,2% mentre su La7 il programma 'Propaganda Live' è stato visto da 978.000 telespettatori (share del 7%). Su Rai3 'Far West' con Salvo Sottile, invece, ha interessato 544.000 telespettatori raggiungendo uno share del 3,5%. Sul Nove 'I Migliori Fratelli di Crozza' ha registrato 557.000 telespettatori e il 3,1% di share. Chiudono gli ascolti del prime time Rai2 con il film 'Sul più bello' che ha ottenuto il 2,8% di share con 503.000 telespettatori e Tv8 con 'Cucine da Incubo' che ha conquistato 470.000 telespettatori e il 3% di share. Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Affari Tuoi' ha totalizzato il 29,8% di share e 6.002.000 di telespettatori mentre 'Cinque minuti' di Bruno Vespa è stato visto da 4.557.000 telespettatori pari a uno share del 23,5%. Su Canale 5 'Striscia La Notizia' ha ottenuto 2.763.000 telespettatori e uno share del 13,7%. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)