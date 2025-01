Acquedotto Fanaco, ripresa la fornitura idrica: ecco in quali Comuni è stata riavviata la distribuzione

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato di aver ripristinato le forniture interrotte ieri per un guasto all’acquedotto Fanaco.

Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha riavviato e riprogrammato la distribuzione nei comuni interessati secondo quanto di seguito descritto in dettaglio:

Sutera zone 10/01/2025 alta 11/01/2025 media 12/01/2025 accumulo 13/01/2025 bassa 1 14/01/2025 bassa 2

Campofranco zone 10/01/2025 zona bassa 11/01/2025 accumulo 12/01/2025 zona Alta 1 13/01/2025 zona Alta 2 14/01/2025 accumulo

Montedoro zone 10/01/2025 zona bassa 11/01/2025 zona alta distribuzione a giorni alterni

Milena zone 10/01/2025 zona carabinieri 11/01/2025 zona cimitero 12/01/2025 zona piazza 13/01/2025 zona villaggio cavour 14/01/2025 zona carabinieri

Acquaviva Platani zone 10/01/2025 N. settore centro, E2 , E3 11/01/2025 E1 12/01/2025 N. settore centro, E4 , E5 13/01/2025 N. settore centro, E2 , E3 14/01/2025 E1

Mussomeli zone 10/01/2025 Ponte, S.Croce e medio 11/01/2025 Ospedale,Bosco e Germano 12/01/2025 S. Enrico 13/01/2025 N. settore centro, Madrice, S. Giovanni 14/01/2025 Via Napoli

Nei comuni di Bompensiere, Delia e Sommatino, l’interruzione della fornitura idrica non ha causato alcuna interruzione della distribuzione programmata.