Tendenze Natale 2024: le lucine natalizie che trasformano gli ambienti

Organizzare eventi natalizi e/o allestire un negozio durante le festività richiede una pianificazione accurata e un impegno ben diverso rispetto alla decorazione di una casa.

In ambito domestico, spesso basta rispolverare le luci e gli addobbi dell’anno precedente, mentre per contesti commerciali o eventi pubblici è fondamentale adeguarsi alle ultime tendenze e puntare su soluzioni creative e innovative per lasciare un’impressione positiva e duratura a ospiti e clienti. Ma quali sono le novità dell’anno in tema luci natalizie?

Stile “sofisticato”

Le tendenze delle luci di Natale per il 2024 puntano su uno stile moderno ed elegante, con un’attenzione particolare a colori raffinati come l’argento, il bianco e tonalità neutre.

Questi colori, oltre a donare un aspetto contemporaneo, si integrano perfettamente in diversi contesti, dalle decorazioni minimaliste a quelle più elaborate, aggiungendo un tocco di classe alle atmosfere natalizie.

Lo stile sofisticato delle nuove proposte si manifesta anche nelle forme ricercate delle luci, come fiocchi di neve, stelle e altri simboli iconici reinterpretati in chiave chic. Questi dettagli decorativi non solo arricchiscono l’ambiente, ma lo trasformano in uno spazio suggestivo e accogliente, ideale per valorizzare sia gli ambienti domestici che quelli commerciali.

Stile nordico

Lo stile nordico è una delle tendenze più apprezzate per il Natale, grazie alla sua capacità di creare un’atmosfera accogliente e raffinata. Si distingue per la semplicità delle linee, l’utilizzo di materiali naturali come il legno e una palette di colori neutri che richiamano il calore e la serenità tipici delle festività invernali.

Il minimalismo è una caratteristica fondamentale di questo approccio decorativo. Gli alberi di Natale vengono addobbati con discrezione, prediligendo ornamenti dalle forme essenziali e delicate. Questo approccio si riflette anche nella scelta delle luci natalizie, spesso caratterizzate da piccoli punti luminosi progettati per fondersi armoniosamente con l’ambiente, in grado di offrire una luce delicata e soffusa che valorizza gli altri elementi decorativi senza dominarli.

Tra le decorazioni in linea con questo stile è possibile citare ghirlande illuminate, che aggiungono un tocco magico ma “naturale”, e le candele a LED da inserire nei portacandele realizzati a mano, perfette per ricreare l’effetto caldo e avvolgente della luce naturale, ma con maggiore sicurezza.

Luci integrate all’esterno

Le luci natalizie per esterni stanno diventando una tendenza sempre più gettonata poiché permettono di trasformare giardini, terrazze e balconi in spazi accoglienti e suggestivi.

L’approccio più apprezzato è quello di armonizzare le luci con la vegetazione circostante, creando effetti visivi davvero affascinanti. Le ghirlande a cascata e le tende luminose sono perfette da intrecciare con arbusti, piccoli alberi ecc, per aggiungere un tocco magico agli spazi esterni.

Questa scelta non solo valorizza il verde circostante, ma dona anche profondità e dinamismo all’ambiente.

Figure luminose

Quest’anno è ritornato di moda l’uso delle figure luminose per addobbare gli ambienti oppure l’esterno in occasione dell’arrivo delle festività natalizie. Si tratta di un grande classico che generalmente conquista la curiosità sia di grandi che di piccini.

Le figure luminose più gettonate normalmente sono renne, Babbo Natale, fiocchi di neve, stelle cadenti, pupazzi di neve e qualsiasi altra figura che riguarda le festività di fine anno. Le tipologie di figure luminose presenti sul mercato sono tantissime e ognuna di esse ha delle caratteristiche e peculiarità ben precise.

Ad esempio, è possibile imbattersi in figure più semplici, in due dimensioni oppure più articolate in tre dimensioni, dunque più accurate e realistiche rispetto alle prime.

Per non commettere errori è consigliabile scegliere una tipologia di figura luminosa che sia perfettamente in linea con il resto delle luci natalizie in modo da creare la giusta atmosfera.

Scritte ed addobbi natalizi LED

Altra tendenza per il 2024 è l’utilizzo di scritte e di addobbi natalizi LED. Non si tratta dei classici fili e delle classiche cascate di luci che ogni anno si vedono ma anche scritte ed addobbi natalizi con luci LED di ultima generazione.

Tale tipologia di luci natalizie vengono utilizzate non solo per l’esterno, ad esempio per addobbare spazi aperti, ma anche all’interno dei locali. Per alcuni possono apparire scontate ma in realtà per quest’anno è previsto un ritorno in auge delle classiche scritte illuminate come “auguri”, “buone feste” o conun contenuto più articolato, da appendere all’interno del proprio locale oppure all’esterno in modo da attirare l’attenzione di chi è di passaggio.