Serradifalco. Mancato pagamento tributi comunali non pagati: l’Ufficio Tributi invia avvisi per suolo pubblico e passi carrabili

SERRADIFALCO. Il Comune sta attuando una politica di recupero dei tributi comunali non pagati. L’ufficio Tributi del Comune, di cui è responsabile Pietro Giumento, su precisa direttiva da parte dell’amministrazione comunale, sta proseguendo senza sosta alcuna nell’azione di recupero dei tributi non corrisposti al Comune da parte dell’utenza cittadina.

Tributi iscritti a bilancio che, se non pagati, procurano un danno certo all’ente comunale sul piano economico e finanziario. Nel caso dell’occupazione del suolo pubblico e dei passi carrabili e per l’esposizione pubblicitaria, l’ufficio tributi del Comune ha emesso nel corso degli anni 2021, 2022, 2023 i relativi avvisi di pagamento non prima di aver approvato le liste di carico per un importo complessivo di quasi 57 mila euro, 56.956 per la precisione.

Gli avvisi sono stati emessi e spediti ai contribuenti dall’Ufficio Tributi. Nel dettaglio, per l’anno 2021 l’importo complessivo del mancato pagamento di questa tipologia di tributi comunali è di 19.467 euro, con 13.922 euro per occupazione suolo pubblico e passi carrabili e 5.545 euro per esposizione pubblicitaria. Per il 2022 invece l’importo complessivo da pagare è di 18.719 euro di cui 15.680 euro per occupazione del suolo pubblico e passi carrabili e 3.039 euro per esposizione pubblicitaria. Infine per l’anno2023 l’importo complessivo è di 18.770 euro, di cui 12.466 euro per occupazione del suolo pubblico e dei passi carrabili, 890 euro di spazi mercatali e 5.414 euro per esposizione pubblicitaria.