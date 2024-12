Serradifalco. L’amministrazione comunale prosegue nell’azione di recupero dei tributi locali non pagati

SERRADIFALCO. Va avanti l’azione di recupero dei tributi comunali non pagati negli anni precedenti promossa da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio.

Stavolta, gli avvisi che cittadini utenti si vedranno recapitare nelle rispettive abitazioni riguarderanno il mancato pagamento di tributi comunali la cui annualità di riferimento è il 2019. La tipologia del tributo è invece quella dell’Imu, cioè l’Imposta municipale unica, e della Tasi. L’ufficio tributi del Comune, retto da Pietro Giumento, ha emesso avvisi di accertamento per l’Imu 2019 pari a 387.234 euro.

Una somma, anche stavolta rilevante che comprende 270.852 euro di omesso o parziale pagamento, 78.531 euro per sanzioni, 29.915 euro per interessi e 7.936 euro per spese di notifica. Ci sono poi, sempre riferiti all’annualità 2019, avvisi di accertamento per Tasi non pagata. In questo caso la somma è di 10.327,76 euro di cui 7.055 euro per omesso o parziale pagamento, 2.060,94 euro per sanzioni, 795,82 euro per interessi e 416 euro per spese di notifica.

Il totale da recuperare tra Imu e Tasi del 2019 è di quasi 400 mila euro, e cioè di 397.561,76 euro. Dunque, sotto l’albero di Natale, non si prevedono buone notizie per quanti non hanno pagato i tributi Imu e Tasi per il 2019. Anche in questo caso, i numeri di chi non avrebbe corrisposto al Comune l’importo dovuto per i tributi è altrettanto rilevante, dal momento che sono 992 coloro ai quali sarà notificato l’avviso d’accertamento esecutivo.