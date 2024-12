Serie D. La Sancataldese vince in rimonta 2-1 contro l’Igea Virtus: ad Aperi replicano Terrana e Montaperto

Vittoria in rimonta per la Sancataldese di Giacomo Pidatella che ha conquistato tre punti importanti per la classifica della sua squadra contro un’eccellente Igea Virtus. Il match del Valentino Mazzola, in effetti, non è stato facile nè tantomeno scontato per i verdeamaranto che hanno dovuto sudare non poco per venire a capo della compagine messinese.

La squadra ospite è infatti passata in vantaggio al 41′, poco prima la fine del primo tempo, con Aperi. Un gol che ha rischiato di spezzare le gambe ad una Sancataldese che, invece, è riuscita nella non facile impresa di rialzarsi.

Lo ha fatto con forza, ma anche umiltà e spirito di sacrificio riuscendo a gettare sul campo energie, volontà e passione. Un mix che, alla fine, s’è rivelato quello giusto per rimontare una partita che s’era fatta rognosa dopo la rete di Aperi.

Al 20′ della ripresa è arrivato il gol del pari ad opera di Mattia Terrana che ha fatto esplodere di gioia il Valentino Mazzola pareggiando i conti del match. Infine, appena 4 minuti più tardi, Montaperto (nella foto) ha piazzato la stoccata vincente realizzando la rete del definitivo 2-1. Un gol che ha confermato il carattere indomito di una Sancataldese che, contro l’Igea Virtus, ha realizzato un capolavoro di cuore e carattere.

La Sancataldese ha così conquistato la 3^ vittoria stagionale attestandosi a quota 16 in classifica a pari merito con il Pompei. Insomma 3 punti d’oro per una squadra che è riuscita ancora una volta a conquistarsi l’affetto e la stima dei suoi tifosi con una prestazione di grande carattere.