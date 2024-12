Serie D. La Sancataldese perde 2-0 fuori casa con la Reggina: decisiva la doppietta di Porcino

Una doppietta di Porcino nella prima frazione di gioco ha permesso alla Reggina di regolare 2-0 la Sancataldese del presidente Ivano La Cagnina e di chiudere il girone di andata con una vittoria che l’ha portata a quota 32 in classifica al quarto posto nel girone I del campionato di serie D.

La gara ha palesato il maggior tasso tecnico della squadra di casa contro una Sancataldese che ci ha messo tanto cuore, impegno e passione, ma ha pagato alcuni errori difensivi a caro prezzo. Una sconfitta che da una parte fa male ma che non era certamente evitabile, dal momento che in casa propria la Reggina è sempre un osso duro per chiunque.

La Sancataldese ha così chiuso il girone di andata con 18 punti in una posizione che è in piena zona play out. Insomma, non proprio la posizione ideale per una Sancataldese che, in vista del girone di ritorno, dovrà puntare su qualche innesto di qualità per vedere di salvare la categoria.

Impresa che appare alla sua portata. C’è da sottolineare che, se la Sancataldese è in zona play out, non altrettanto si può dire dei suoi tifosi del Commando Neuropatico che si stanno rivelando uno tra i gruppi organizzati più importanti di tutta la serie D per amore, passione e sostegno alla squadra, vero valore aggiunto di una Sancataldese che trova la sua combattività e la sua forza, non solo dalla dirigenza, ma anche dall’apporto della sua tifoseria. Per la Sancataldese si profila un girone di ritorno nel quale ogni partita dovrà essere una battaglia per conquistare quella soglia dei 40 punti nella quale può esserci la salvezza. (Foto Vincenzo Bonelli)