San Cataldo. “Riprendiamoci la Città” lancia un appello: “Servono interventi urgenti per salvare il Palazzetto dello sport Peppe Maira”

SAN CATALDO. Il Consiglio Comunale di San Cataldo si confronta su una questione cruciale per la pratica sportiva della comunità: il futuro del Palazzetto dello Sport “Peppe Maira”. Una struttura simbolo della città, concepita per offrire uno spazio moderno e polivalente per attività sportive, culturali e sociali, si trova in uno stato di degrado che minaccia la sua funzionalità e la sicurezza.

Progettato e realizzato grazie a un investimento significativo di oltre 4 milioni di euro, finanziati con mutui integralmente estinti a dicembre 2023, il Palazzetto dello Sport è un bene pubblico di inestimabile valore. Tuttavia, anni di incuria e mancanza di interventi di manutenzione straordinaria hanno portato a un deterioramento strutturale e funzionale che rischia di condannarlo all’inagibilità.

Il gruppo consiliare “RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ”, guidato dal consigliere Giampiero Modaffari, ha presentato un atto di indirizzo che invita l’Amministrazione Comunale ad agire con urgenza per salvaguardare questa preziosa infrastruttura. La proposta, che sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale, include misure immediate e concrete:

Predisposizione di un piano tecnico per la manutenzione straordinaria della struttura.

Individuazione delle risorse finanziarie attraverso avanzi di bilancio, mutui sportivi, partecipazione a bandi pubblici o collaborazioni pubblico-private.

Esecuzione di interventi prioritari, tra cui:

Riparazione delle infiltrazioni e impermeabilizzazione delle superfici piane delle coperture.

Sostituzione del parquet danneggiato.

Ripristino del sistema di pompaggio.

Consolidamento strutturale delle aree critiche.

Monitoraggio costante dell’avanzamento dei lavori e implementazione di un piano di manutenzione ordinaria.

Con una stima approssimativa di 30.000 euro per i lavori prioritari, l’investimento necessario risulta accessibile se confrontato con il potenziale aggravio di costi futuri dovuto a ulteriori deterioramenti.

Se l’attuale Amministrazione Comunale ha ritenuto di impegnare 600.000 € per la manutenzione straordinaria dello Stadio Comunale “Valentino Mazzola per il rifacimento del manto erboso oltre alla manutenzione degli spogliatoi all’interno dello stadio – quindi un consistente impegno economico – si rende oltre modo è necessario che ciò avvenga per gli altri impianti sportivi, considerato che le risorse possono essere individuate se gli interventi di manutenzione straordinaria sono ritenuti prioritari!.

Il mancato intervento non solo significherebbe la perdita di un bene pubblico, ma rappresenterebbe un grave danno per la comunità sancataldese e l’immagine della città stessa.

Il gruppo “Riprendiamoci la Città” sottolinea che preservare il Palazzetto dello Sport “Peppe Maira” non è solo un atto di responsabilità amministrativa, ma un investimento nel futuro della comunità. La struttura, se adeguatamente mantenuta, continuerà a svolgere il suo ruolo di punto di riferimento per attività sportive, eventi culturali e aggregazione sociale.

L’Amministrazione Comunale è chiamata a dare una risposta concreta a questa emergenza, dimostrando che il bene pubblico e l’interesse collettivo sono priorità assolute. L’intervento del Consiglio Comunale sarà cruciale per definire le sorti di una struttura che ha rappresentato e può continuare a rappresentare un orgoglio per San Cataldo.