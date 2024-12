San Cataldo. Per il 15° anno i Vigili del Fuoco partecipano all’Atto di venerazione all’Immacolata sulla facciata della Chiesa Madre

SAN CATALDO. Domenica 8 dicembre, per il 15° anno consecutivo, i Vigili del Fuoco di Caltanissetta, hanno preso parte alla festa dell’Immacolata Concezione a San Cataldo.

Quest’anno sono stati tanti gli uomini del corpo in divisa che alle ore 11.00 hanno preso parte alla Santa Messa presieduta dall’Arciprete don Alessandro Giambra, con la partecipazione di tutte le autorità civili e militari. Il picchetto d’onore è stato svolto dai Vigili del Fuoco, dai Carabinieri e dalla Polizia Penitenziaria. Subito dopo la Celebrazione Eucaristica, i membri dell’Associazione Vigili del Fuoco in pensione hanno portato in Piazza Madrice la corona di fiori, la quale, dopo la preghiera dell’Arciprete è stata collocata con l’auto scala ai piedi dell’imponente statua dell’Immacolata posta sulla facciata della Chiesa Madre.

L’8 dicembre di quest’anno si è ricordato il 170° anniversario del dogma dell’Immacolata, proclamato dal Papa Pio IX e per la Chiesa Madre anche il 5° anniversario dell’affiliazione (con vincolo particolare) alla Cattedra del Pontefice. Dopo la cerimonia si sono svolti i tradizionali auguri natalizi tra l’Arciprete e le Autorità civili e militari convenute.