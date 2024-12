San Cataldo. Il sindaco Comparato: “Dopo tanti anni, il costo della tassa sulla spazzatura è sceso”

SAN CATALDO. “In questi giorni i Sancataldesi stanno ricevendo il saldo della TARI 2024. E’ un saldo TARI che porta un risparmio rispetto agli anni passati. Vogliamo andare al di là dei proclami e delle critiche, perché quest’anno c’è un dato certo: dopo tanti anni il costo della tassa sulla spazzatura scende. Lavoriamo quotidianamente per rimediare agli errori del passato e per portare la nostra città ad una tassazione più giusta per tutti. Interveniamo quando vi sono degli errori e ci impegniamo quotidianamente per migliorare il servizio”.

Lo ha affermato il sindaco Gioacchino Comparato, che ha aggiunto: “E’ un risultato importante, che segue il nostro impegno per la diminuzione delle tasse portato avanti in questi anni in tutti i settori. Il costo complessivo del servizio, infatti, scende di ben 500.000 euro in meno rispetto al 2023. Questo risultato è stato possibile grazie al recupero dell’evasione fiscale. E ancora, stiamo lavorando per ottimizzare sempre più il costo del servizio e recuperare quelle somme che sono state pagate al gestore ma che non erano dovute”.

Comparato ha poi ricordato: “Sin dal nostro insediamento abbiano iniziato a monitorare il servizio reso, anche per i periodi in cui non eravamo in carica. Il primo risultato è stato il recupero di oltre 280.000,00 euro per servizi di cui la città non aveva effettivamente goduto nel 2020 e nel 2021. Questi sono fatti. Lasciamo agli altri le polemiche o le strumentalizzazioni che servono soltanto per provare ad oscurare il risultato raggiunto. Il risparmio raggiunto avrà un impatto positivo sia sulle famiglie, in particolare su quelle più numerose, ma anche sulle attività commerciali”.

Infine, il sindaco ha reso noto che il nuovo gettito tariffario si è attestato a 3.966.911 euro, ben al di sotto dei 4,4 milioni degli anni precedenti. “In momento in cui i prezzi aumentano ovunque – ha concluso – a San Cataldo le tariffe TARI scendono. Questo risultato non è casuale, ma il frutto di due anni di lavoro intenso e di una gestione attenta, orientata al bene della comunità. Un risultato che appartiene a tutta la nostra comunità e dimostra che un cambiamento positivo è possibile”.