San Cataldo. Il 27 dicembre 12° Concerto di Natale della Giovane Orchestra Sicula del maestro Raimondo Capizzi

SAN CATALDO. La Giovane Orchestra Sicula è lieta di annunciare il Dodicesimo Concerto di Natale, un evento musicale che da più di un decennio celebra la magia del Natale attraverso la musica. Quest’anno, il concerto si terrà il 27 dicembre alle ore 20:00 presso la suggestiva Chiesa Cristo Re di San Cataldo.

Il concerto vedrà protagonista la Giovane Orchestra Sicula, un ensemble di talentuosi musicisti siciliani che, con passione e dedizione, daranno vita a un programma ricco di emozioni, spaziando tra i più bei canti natalizi e brani classici che hanno accompagnato le festività natalizie per secoli.

Un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera incantata delle festività e lasciarsi trasportare dalla bellezza della musica. L’evento è pensato per tutti coloro che vogliono vivere il Natale in modo speciale, in un contesto intimo e accogliente, dove la musica diventa il linguaggio universale di pace, speranza e gioia. Non mancate a questa serata che promette di essere un viaggio indimenticabile nel cuore del Natale, sotto la direzione del maestro Raimondo Capizzi della Giovane Orchestra Sicula. Ad arricchire la serata le brave Federica D’Avola e Claudia Di Dio che canteranno da soliste e le compagini corali Joy’s Chorus e Renzo Chinnici.

Così il maestro Capizzi:” Anche quest’anno il Concerto di Natale Città di San Cataldo è salvo grazie al supporto di privati. Ogni anno abbiamo sempre puntato a regalare alla Città un concerto fruibile a tutti senza distinzioni, questo naturalmente comporta una serie di costi da sostenere, il sacrificio è enorme, ma grazie alla sensibilità di alcuni privati ogni anno possiamo fare musica per tutti. La nostra è una missione che non tutti comprendono e non tutti sostengono e non ho nulla da criticare, i risultati parlano a nome di tutti coloro che con impegno e dedizione fanno della musica non solo una merce ma una essenziale fonte di emozioni”.

Il Concerto è supportato dalla BCC Toniolo e San Michele di san Cataldo, i Lions Club Caltanissetta dei Castelli, Parrucchieria Selina, Liceo Musicale Manzoni Juvara, Reale Mutua di Vincenzo Verde e dallo stesso maestro Raimondo Capizzi. L’ingresso è libero.