San Cataldo. Donna perde il portafoglio al mercato settimanale, ma la settimana successiva lo ritrova grazie ad una ragazza e 2 ambulanti

SAN CATALDO. La scorsa settimana aveva perso il proprio portafoglio al mercato settimanale di Santa Germana. La donna, proprietaria del portafoglio, aveva così scritto un post nel gruppo social #San Cataldo Informazione & Cultura e l’idea s’è rivelata quella giusta. Nel gruppo, infatti, c’è stato chi ha dato delle indicazioni alla donna che aveva perso il portafoglio, soprattutto una ragazza.

Una settimana dopo, la lieta sorpresa per la donna: al mercato, chiedendo in giro del suo portafoglio, le è stato restituito, addirittura con i 50 euro dentro. S’è così conclusa come meglio non avrebbe potuto, una vicenda che ha dimostrato che esiste ancora gente sincera e altruista. La donna proprietaria del portafoglio ha inteso ringraziare i due ambulanti che gli hanno restituito il portafoglio e la ragazza che gli ha risposto sul social cittadino permettendo a questa storia di avere un finale a lieto fine.