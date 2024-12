San Cataldo. Al via il progetto “GiovanizzaZone” per la creazione di orti urbani nelle scuole

SAN CATALDO. Prende il via il progetto “GiovanizzaZone“ finanziato dalla Regione Siciliana e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili, a cui il Comune di San Cataldo ha partecipato come partnership. Un progetto che coinvolge i giovani del territorio.

Tra le varie attività è previsto un laboratorio per la creazione dell’orto urbano e a tal fine è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Istituto comprensivo scolastico Balsamo e l’APS Real Dream grazie al quale gli orti urbani verranno realizzati negli spazi delle scuole “L. Capuana” e “Scuola dell’infanzia sita in corso unità d’Italia”.

Il sindaco Gioacchino Comparato ha commentato così il progetto: “Vogliamo ringraziare per l’impegno l’APS Real Dream, la dirigente scolastica dott.ssa Rossana D’Orsi per la fattiva collaborazione e la disponibilità a partecipare agli eventi di disseminazione (convegni, seminari, ecc…) coinvolgendo i bambini della scuola per un percorso formativo e di crescita. E’ importante creare opportunità di crescita per i nostri giovani valorizzando il nostro territorio”.