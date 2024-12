San Cataldo. A Michele Orlando il premio “Chef di pizza stellato 2025”

SAN CATALDO. San Cataldo festeggia con grande entusiasmo un nuovo traguardo di eccellenza culinaria: il nostro concittadino Michele Orlando, proprietario della rinomata pizzeria d’asporto “Extra Pizza”, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Chef di pizza stellato 2025”.

Nella suggestiva cornice del “Castello delle Cerimonie” a Sant’Antonio Abate, il 25 novembre si è tenuta la prima edizione de “La Notte delle Stelle”, organizzata dalla Guida Chef di Pizza Stellato, presieduta da Vincenzo Varlese. Durante la serata, dedicata ai migliori pizzaioli del mondo, Michele Orlando si è distinto come uno dei pochi rappresentanti della categoria pizzerie d’asporto, ottenendo una delle ambitissime stelle.

“La stella non si acquista, ma si guadagna con il merito”, ha sottolineato il presidente Varlese.

La selezione è avvenuta grazie a una commissione di esperti che, in incognito, ha valutato l’eccellenza di pizze e prodotti di tutto il mondo.

La cerimonia, condotta dai celebri Jhonny Parker e Magda Mancuso, ha celebrato la passione, l’arte e la maestria dei pizzaioli, equiparandoli agli chef stellati della guida Michelin.

Il riconoscimento ottenuto da Michele Orlando non solo valorizza il suo impegno e la sua professionalità, ma rappresenta un motivo di grande orgoglio per San Cataldo e tutta la Sicilia. Questo traguardo dimostra che, anche partendo da una pizzeria d’asporto, la dedizione e l’amore per il proprio lavoro possono portare al successo mondiale. Michele Orlando ha portato il nome della nostra città sotto i riflettori internazionali.