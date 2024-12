Promozione. Il Niscemi è campione d’inverno; Vigor Gela chiude 5^; perde il Serradifalco a Riposto

Nel campionato di Promozione prosegue la marcia esaltante e vincente del Niscemi. I gialloverdi niscemesi hanno battuto 5-1 la Pro Ragusa dimostrando ancora una volta non solo che in campionato comandano loro, ma anche che la sconfitta con l’Acicatena è stata poco più di un episodio. Con gli iblei sono andati a segno Balba, Amaya, Diaw, Wally e Tomaselli. Una cinquina piuttosto esaltante per una squadra che è salita a quota 36 in classifica con 8 punti di vantaggio su Atletico Megara e Priolo fermi a quota 28 in classifica.

La Vigor Gela, a sua volta, ha superato in casa 2-0 l’Aci & Galatea confermandosi al quarto posto in classifica. A Gela sono andati a segno prima Pausata e poi Deoma nel contesto di una gara intensa e molto combattuta tra le due squadre in campo. La Vigor Gela è quinta in classifica ad un solo punto dalla Pro Ragusa quarta con 23 punti.

Nel girone C, invece, sconfitta esterna per il Serradifalco. La società del presidente Caramanna è stata battuta 2-1 dal Riposto. Per i catanesi i gol sono stati segnati da Cerra e Fisichella. I falchetti hanno accorciato con D’Anca, ma il 2-1 non è purtroppo bastato. Il Serradifalco chiude il girone d’andata con 12 punti.