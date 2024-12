Presepe vivente di Resuttano alla XXV° edizione. Presente il vescovo di Ragusa mons. Giuseppe La Placa

RESUTTANO – Con la benedizione e il taglio del nastro di ieri sera 26 dicembre 2024del vescovo di Ragusa, che ha poi presieduto anche la messa serale, mons. Giuseppe La Placa, accompagnato dall’arciprete parroco don Ignazio Carrubba e dal sindaco, Rosario Carapezza, ieri è iniziata la XXV edizione del Presepe Vivente di Resuttano. Oltre mille persone, venute da tutte le parti della Sicilia, hanno avuto modo di ammirare le oltre trenta scene, tra le quali molte nuove, che i volontari hanno allestito per celebrare il venticinquesimo. Tra le tante nuove scene nuove i volontari hanno anche allestito una mostra fotografica con le foto a ricordo di questi primi venticinque anni. Sempre tante e abbondanti le degustazioni tra le quali ricordiamo quella del pane, della ricotta, della tuma, delle olive bianche, della salsiccia essiccata, del caciocavallo, della crema, delle fave bollite, dei ceci tostati, delle uova sode e del pane condito con olio e sale. Tanti figuranti nuovi hanno riempito le varie scene portando quella ventata di freschezza che può fare solo del bene a questa rappresentazione. In piazza, per la gioia dei bambini, è stato organizzato un pomeriggio con elfi, personaggi Disney, mascotte. Archiviata già la prima serata, gli organizzatori sono proiettati a domenica 29 dove già si registrano tante prenotazioni e che vedrà la serata animata dal gruppo dei Clarinottoni e che vedrà in piazza la sagra dei prodotti tipici locali. (DANIELE POLIZZI)