Per gli alunni di Milena e Montedoro note d’arte e luci di Natale al Teatro Massimo di Palermo con la musica di Wagner

MILENA. Si è concluso ieri 19 Dicembre, con un emozionante viaggio di istruzione a Palermo, la settimana musicale che ha visto protagonisti gli alunni dei percorsi ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado di Milena e Montedoro, guidata dalla dirigente Valeria Vella.

Dopo giorni di intense attività, tra lezioni-concerto di classe e il tradizionale saggio di Natale, i ragazzi hanno coronato la loro esperienza formativa con una visita al prestigioso Teatro Massimo e un’immersione nella cultura e nell’arte del capoluogo siciliano. Accompagnati dai loro docenti di strumento musicale (Matteo Amendola, Gaetano Bellomo, Domenico Debilio, Fabio Palmeri), gli studenti hanno avuto l’occasione di assistere allo spettacolo lirico “La fiaba di Tristano e Isotta” di Richard Wagner, pensato per avvicinare i più giovani al linguaggio lirico e sinfonico.

«Questo viaggio, rappresenta il culmine di un percorso didattico che unisce teoria e pratica musicale, con l’obiettivo di stimolare nei ragazzi una consapevolezza più profonda del valore della musica e del patrimonio culturale, in linea con il percorso di Educazione Civica promosso dal nostro Istituto», hanno spiegato gli insegnanti.

L’opera di Wagner ha affascinato tutti i presenti, offrendo spunti di riflessione su temi universali come l’amore, il destino e il sacrificio, e mostrando l’intensità emotiva e l’orchestrazione innovativa che caratterizzano il compositore tedesco. Entusiasmo, partecipazione e coinvolgimento hanno reso questa esperienza indimenticabile, lasciando nei ragazzi dell’Istituto Comprensivo “F. Puglisi”, non solo un arricchimento culturale, ma anche ricordi preziosi in una città vestita a festa.