Pallavolo femminile B1. La Traina cerca la vittoria piena nell’ultima gara del 2024 con la Lu.Vo Barattoli Arzano

Sesto impegno casalingo e undicesima gara di andata per la Traina che affronta al Palacannizzaro il 21 dicembre la LU.VO Barattoli Arzano squadra napoletana attualmente settima in classifica nel girone D della serie B1. L’Arzano vanta sedici punti in classifica di cui ben tredici conquistati tra le mura amiche, frutto di cinque vittorie di cui due al tie-break e una sconfitta in tre set con la capolista Fasano nell’ultimo turno, e costituisce una formazione che vanta una lunga esperienza nella terza serie nazionale grazie anche ad un vivaio che le ha permesso un continuo ricambio nel roster.

Il cammino delle napoletane in trasferta non è stato fin qui esaltante con una sola vittoria in tre set a Pescara e tre sconfitte (due a Castellana Grotte e Bisceglie in 4 set e una per 3 a 0 a Pomezia). La Traina Albaverde invece è andata a punti nelle ultime due gare, sconfitta sempre al tie-break prima in casa dal Pescara e poi in trasferta dal S. Lucia.

