Mussomeli, inaugurata nuova struttura ricettiva in contrada Castello.

MUSSOMELI – Per la famiglia Valenza, individuata col nomignolo di “Scocca”, il pomeriggio domenicale del 29 dicembre 2024, con la benedizione del parroco Padre Vincenzo Giovino e con l’intervento e gli auspici del primo cittadino on. Giuseppe Catania, il taglio del nastro per l’inaugurazione della struttura ricettiva in contrada Castello ha rappresentato il coronamento di un sogno, sofferto ma realizzato. Un iter procedurale che la forza della gioventù ha saputo, sapientemente e pazientemente portare avanti, appunto, con la realizzazione di una struttura ricettiva, proprio vicino al Castello Manfredonico dove, raccontano, sembra avere vagato il leggendario “Guiscardo”. Tante presenze al momento dell’inaugurazione che hanno poi visitato la struttura realizzata. “La nostra famiglia – hanno tenuto a precisare Mariannha e Michele – ha radici profonde nel mondo dell’agricoltura e dell’allevamento ovino. Da generazioni, i nostri genitori e nonni hanno dedicato la loro vita a queste attività, tramandando valori e tradizioni che abbiamo scelto di portare avanti”. Emozionati e soddisfatti, i titolari della struttura si sono intrattenuti con i presenti accompagnandoli a visitare la struttura. Marianna e Michele tengono a precisare che “Il progetto della Società Agricola 4M è nato nel 2017 con l’obiettivo principale di gestire i terreni agricoli di proprietà familiare. Possedendo un fabbricato in contrada Castello, ci siamo resi conto del suo potenziale per ospitare una struttura ricettiva. All’epoca, a Mussomeli il turismo internazionale non era ancora così sviluppato, ma abbiamo deciso di credere in questa visione e di creare qualcosa di unico. Il nostro obiettivo era chiaro: realizzare una struttura innovativa, sostenibile sia dal punto di vista ambientale che finanziario. Abbiamo lavorato instancabilmente per trasformare questa idea in realtà. Nel 2020 è iniziata la ristrutturazione, ma il percorso non è stato privo di sfide: abbiamo affrontato ostacoli burocratici, l’impatto della pandemia da Covid-19, l’esplosione dei costi dei materiali da costruzione durante il boom del superbonus e la difficoltà nel reperire manodopera qualificata. Nonostante le difficoltà, sapevamo che il successo dipendeva dalle nostre scelte, dal nostro impegno e dalla collaborazione di tutta la famiglia, grandi e piccoli. Abbiamo approfondito il mondo dell’ospitalità, studiando le tendenze di mercato e curando ogni dettaglio per offrire un’esperienza di alto livello ai nostri ospiti. Il risultato è una struttura progettata per garantire il massimo comfort, dove ogni scelta estetica e funzionale è pensata per far sentire gli ospiti accolti in un ambiente unico. I primi feedback ricevuti confermano che siamo sulla strada giusta. La nostra filosofia rimane quella di unire tradizione e innovazione, valorizzando il nostro territorio e collaborando con aziende locali per promuovere cultura e tradizioni. Il nostro obiettivo è continuare a migliorare, offrendo un’accoglienza autentica e contribuendo a far conoscere le bellezze di Mussomeli al mondo”.