Mussomeli, firmano i 22 precari comunali. “E’ tempo indeterminato” Soddisfazione dell’Amministrazione Catania

MUSSOMELI -L’Amministrazione Catania ha completato la stabilizzazione di 22 Contrattisti Comunali ponendo fine ad un lungo periodo di precariato. Da contratto determinato a quello indeterminato. Infatti, ieri mattina (30 dicembre) presso la sala di rappresentanza di Palazzo Sgadari, i 22 contrattisti hanno firmato i loro contratti di stabilizzazione con l’applauso dei presenti. Erano presenti il sindaco on. Giuseppe Catania, assessori e consiglieri comunali, il segretario del Comune ed i Capi Area. Un momento atteso da oltre 30 anni dai lavoratori e dalle rispettive famiglie che ha segnato la fine di un lungo periodo di precariato che aveva caratterizzato la loro vita professionale. “Questo è uno dei tanti obiettivi che ci siamo prefissati – ha dichiarato il Sindaco di Mussomeli on. Giuseppe Catania – e che siamo riusciti a raggiungere, garantendo una maggiore serenità alle famiglie coinvolte. La fine del precariato è un passo fondamentale verso un Comune più forte, con una gestione più efficiente dei servizi e una maggiore sicurezza per i nostri dipendenti pubblici”. L’Amministrazione Catania ha lavorato in sinergia con il segretario, i capi area (soprattutto quella amministrativa e finanziaria), con il collegio dei revisori, con gli uffici comunali e con l’appoggio dei consiglieri di maggioranza che hanno fornito il loro supporto in consiglio comunale votando favorevolmente le delibere propedeutiche alla procedura di stabilizzazione. Concludere questo percorso – ha concluso il sindaco Catania – è per la Giunta un segnale di speranza e di rinnovamento per il futuro del Comune di Mussomeli. Intanto sono questi i contrattisti che, presenti il segretario comunale, Capi Area, Presidente del Consiglio, assessori e consiglieri comunali, hanno firmato la documentazione di stabilizzazione, dopo la lettura del sindaco Catania: Piparo Gaetana, Scaduto Isidoro, La Duca Enza Maria, Amico Maria Enza, Muscarella Elio, Lo Bue Giovanni, Palmisciano Salvatore Rino, Bonfante Salvatore, Genco Franco, Bellanca Carmelo, Mazzara Francesco, Russo Mario, Cumbo Giuseppe Paolo, Milioto Sebastiano, Ognibene Giannicola, Cardinale Giuseppe, Frangiamore Michele, La Tona Mario, Mantio Anna, Genuardi Salvina, Caltagirone Maria, Vullo Maria Pina. (VIDEO IN ELABO0RAZIONE)