Milan, Ibrahimovic chiede scusa a Fonseca: “Sbagliato mandarlo in conferenza”

(Adnkronos) – Nel giorno della presentazione di Sergio Conceicao come nuovo allenatore del Milan, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche dell'esonero di Paulo Fonseca. "Noi abbiamo il massimo rispetto per Fonseca", ha detto il dirigente rossonero, "purtroppo Paulo non è riuscito a dare continuità ai risultati, e quando sei al Milan i risultati sono fondamentali". Lo svedese ha chiesto scusa al suo ex allenatore: "Penso che abbiamo sbagliato a mandarlo in conferenza stampa. La decisione del suo esonero è stata presa dopo la partita, ma abbiamo sbagliato a mandarlo comunque in conferenza e per questo chiedo scusa a Paulo e ai tifosi". Poi sulla pesante contestazione dei tifosi verso la società: "Capiamo i tifosi, i primi a non essere soddisfatti di come sta andando questa stagione siamo noi. L'andamento e la classifica in campionato non ci soddisfa e non lo saremo finché non avremo raggiunto i nostri obiettivi, come ad esempio la Supercoppa. La responsabilità ovviamente non è soltanto dell'allenatore ma va condivisa con tutte le componenti del club, dobbiamo prenderci la responsabilità sia che le cose vadano bene sia che vadano male. Abbiamo scelto Conceicao perché ha dimostrato di essere un vincente". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)