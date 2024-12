L’attrice nissena Alessandra Falci è la nuova direttrice artistica del Teatro Margherita di Caltanissetta. “Sarò al servizio del teatro e della mia Città”

Alla vigilia di Natale, sotto l’albero di una Caltanissetta che vuole crescere, arriva il talento e la grinta di Alessandra Falci per la direzione del Teatro Regina Margherita. “È stato un risultato che non mi aspettavo di ricevere alla vigilia di Natale – ha dichiarato Alessandra Falci, emozionata nella voce -. L’emozione che prevale è la riconoscenza di essere tornata nella mia città, perché, dopo tanto lavoro fuori, il territorio mi sta dando questa opportunità”. Trentanove anni, con una lunga esperienza nell’ambito teatrale, girando in tutta Italia per le tournée nazionali, non solo come attrice, ma anche come tour manager, Alessandra ritorna nel luogo dove è iniziato tutto, quando era una ragazzina con un sogno nelle tasche e tanta voglia di lasciare un segno. “Il mio lavoro sarà essere al servizio del teatro e della mia città” continua ancora Alessandra, dichiarando che uno dei primi obiettivi sarà definire una buona e originale programmazione teatrale.

Foto di Ettore Garozzo

“Desidero dare un valore alla nostra struttura, riuscire a portare nella nostra Caltanissetta quello che si realizza nelle grandi città, che non è da meno e il nostro teatro è di grande pregio”. Alessandra ha avuto diverse opportunità e forte è la sua volontà di offrirne altrettante alla sua città con una visione originale, che va al di là dei confini. Una visione comune a quella dell’amministrazione, la quale ha voluto investire nel talento nisseno. “Nell’arte bisogna avere un pizzico di follia – conclude Alessandra -. E mi auguro che le mie visioni folli continuino, perché se non osi non capirai mai se sei riuscito nel tuo intento.”