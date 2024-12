Il commissario provinciale della Lega Sicilia Leonardo Burgio: “In Finanziaria 451 mila euro per 11 Comuni; per il territorio fatti non parole”

451 mila euro per 11 Comuni della Provincia di Caltanissetta. E’ iniziato bene il percorso politico del sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio come commissario provinciale di Lega Sicilia.

In una nota ha affermato: “Ho l’onore, da poco più di un mese, di ricoprire il ruolo di Commissario Provinciale della Lega Sicilia ed ho chiesto immediatamente aiuto per il Nostro Territorio; Le somme si trovano sempre, Il Comune di Serradifalco ne è l’esempio (in quasi 10 anni 43 milioni di euro di finanziamenti), adesso il mio impegno è esteso a tutta la Provincia di Caltanissetta, iniziando dalle richieste di aiuto e di ascolto degli amministratori che da sempre lottano assieme a me per un entroterra più vivibile”.

Burgio ha poi comunicato: “Dalla prossima settimana inizierò il giro di questi Paesi consegnando l’assegno simbolico in risposta a queste richieste; un ringraziamento speciale a chi ha mantenuto la parola di aiutare il mio territorio ascoltando tutte le mie, forse troppe, richieste: Onorevole Luca Sammartino, Onorevole Salvatore Geraci, Onorevole Vincenzo Figuccia, Onorevole Pippo laccoto, Onorevole Mimmo Turano

In ordine Alfabetico i Comuni interessati:

– Comune di Butera interventi di manutenzione sul parco giochi di piazza Europa,

importo di 43 mila di euro;

– Comune di Caltanissetta interventi di sistemazione, manutenzione straordinaria e ripristino del parco comunale “Villa Monica”, importo di 50 mila euro;

– Comune di Marianopoli per la realizzazione di interventi infrastrutturali a servizio delle aree rurali, importo di 40 mila di euro;

– Comune di Milena interventi di manutenzione sulla viabilità urbana, per l’importo di 40 mila euro;

– Comune di Montedoro per la realizzazione di un campo di padel, importo di 30 mila euro;

– Comune di Resuttano per interventi di manutenzione sulla viabilità urbana, importo di 30 mila euro;

– Comune di Riesi per il restauro della fontana di piazza Rosario Livatino, importo di 45 mila euro;

– Comune di San Cataldo per interventi di manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport, importo di 40 mila euro;

– Comune di Santa Caterina Villarmosa per interventi di manutenzione sulla viabilità urbana, importo di 30 mila euro;

– Comune di Serradifalco per le attività connesse al festeggiamento del Santo Patrono, importo di 51 mila euro;

– Comune di Sommatino per il rifacimento del piazzale antistante gli spogliatoi dello stadio comunale “Peppe Tricoli”, importo di 52 mila euro.