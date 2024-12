Il Commissario della Lega Leonardo Burgio ringrazia il presidente Schifani e Siciliacque per il bypass dell’acquedotto Blufi realizzato a tempo di record

“Desidero ringraziare il Presidente Schifani e Siciliacque per l’impegno profuso e l’enorme sforzo fatto in questi giorni per realizzare il bypass dell’acquedotto Blufi, che da questo pomeriggio sta portando l’acqua al serbatoio di Cozzo della Guardia”.

Lo dice in una nota il Commissario Provinciale della Lega, Sindaco di Serradifalco, Leonardo Burgio : “Aver completato i lavori in così poco tempo, appena cinque giorni, è un risultato frutto di un’esperienza consolidata e di grande attenzione al nostro territorio da parte della società, che ha dimostrato di essere un soggetto imprescindibile per affrontare la grave emergenza idrica che ancora sta colpendo la Sicilia. Un plauso va anche alle maestranze impiegate in cantiere, che hanno lavorato giorno e notte, senza risparmiarsi, per portare a termine quest’opera”.