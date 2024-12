I bambini della primaria dell’Istituto Oasi Cristo Re in visita al presepe del ‘700 al Testasecca di Caltanissetta

Una giornata all’insegna della cultura e della tradizione quella vissuta dai bambini della scuola primaria dell’Istituto Oasi Cristo Re, che oggi hanno visitato l’Istituto Testasecca della città. Ad accompagnarli, la Dirigente Scolastica Suor Maria Paola e le insegnanti, che hanno guidato i piccoli alunni in un’esperienza unica e suggestiva.

Al centro della visita, il preziosissimo presepe del Settecento custodito presso l’Istituto Testasecca, un vero e proprio gioiello dell’artigianato dell’epoca. Questo presepe si distingue non solo per la straordinaria qualità della sua fattura, ma anche per il suo valore narrativo: vi è infatti rappresentato l’episodio biblico della Strage degli Innocenti, un tema raramente affrontato nei presepi, sia antichi che moderni.

A fare da guida d’eccezione ai giovani visitatori è stato il prof. Michele Mendolia, insegnante di lettere ed appassionato studioso della storia nissena che, alla presenza anche del presidente dell’Istituto Testasecca, il professor Alberto Maira, ha illustrato con passione e competenza i dettagli del presepe e delle altre ricchezze presenti nell’istituto. Il racconto del professor Mendolia ha saputo catturare l’attenzione dei bambini, svelando loro particolari e curiosità che hanno reso la visita ancora più coinvolgente.

L’iniziativa ha permesso ai piccoli alunni di avvicinarsi al patrimonio storico e artistico della loro città, riscoprendo le radici culturali di una tradizione, quella del presepe, che continua a rappresentare un simbolo universale di pace e spiritualità cristiana.

Un’esperienza educativa e stimolante, che ha lasciato nei bambini e nei loro accompagnatori il ricordo di una giornata speciale, all’insegna della scoperta e della meraviglia.