Gruppo “Fratres” di Sutera cresce nelle donazioni. Aderiscono nuovi donatori

SUTERA – Fratrres in crescita. Boom di donazioni alla Fratres ” Claudia Ippolito” di Sutera. Grazie al Consiglio direttivo formato dal Presidente Francesco Buttaci, vice presidente Calogero Malta, amministratore Salvatore Onofrio Nola, segretario Patrizia Montalto Monella e capogruppo Nathalie Falzon, nel 2024 il gruppo ha totalizzato 75 donazioni con nove nuovi donatori che in una piccola comunità come Sutera sono tante. Rispetto allo scorso anno le donazioni sono aumentate, grazie al lavoro paziente e certosino di tutto il Consiglio di Amministrazione, e in particolare del nostro Capogruppo Nathalie Falzone. Un ringraziamento particolare va a tutti i donatori che hanno risposto positivamente alle chiamate del capogruppo.