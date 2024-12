Fiaip Sicilia, agevolazioni acquisto prima casa: ecco i principali aggiornamenti

La Legge di Bilancio 2025, in fase di approvazione definitiva, introduce importanti novità riguardanti le agevolazioni per l’acquisto della prima casa in Italia. Davide Volpe, Agente immobiliare, Segretario regionale FIAIP SICILIA – Federazione Italiana Agenti Immobiliari professionali comunica i principali aggiornamenti:

Proroga del Fondo di Garanzia per i Mutui Prima Casa

Il Fondo di Garanzia per i Mutui Prima Casa, istituito per facilitare l’accesso al credito per l’acquisto dell’abitazione principale, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2027. Questo fondo offre una garanzia statale fino al 50% della quota capitale del mutuo, con un importo massimo finanziabile di 250.000 euro. Per determinate categorie prioritarie, come giovani under 36, coppie giovani, famiglie monogenitoriali con minori conviventi e conduttori di alloggi di edilizia pubblica, la garanzia può arrivare fino all’80% della quota capitale, a condizione che l’ISEE non superi i 40.000 euro. Ampliamento del Periodo per la Vendita dell’Altro Immobile:

Una modifica significativa riguarda l’estensione del periodo entro il quale è possibile vendere un immobile precedentemente acquistato con le agevolazioni prima casa, nel caso di un nuovo acquisto. Il termine è stato ampliato da uno a due anni, consentendo maggiore flessibilità ai proprietari che intendono acquistare una nuova abitazione beneficiando delle agevolazioni fiscali. Riduzione delle Aliquote per i Bonus Edilizi:

A partire dal 1° gennaio 2025, le aliquote dei bonus edilizi subiranno una riduzione. Per gli interventi effettuati sulla prima casa, l’aliquota sarà del 50%, mentre per le abitazioni diverse dalla prima casa, la detrazione scenderà al 36%. Questa modifica riguarda sia il bonus ristrutturazioni che l’ecobonus.

Queste misure mirano a sostenere l’accesso alla proprietà immobiliare, in particolare per i giovani e le famiglie, e a incentivare interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico. Per informazioni più dettagliate e aggiornate, si consiglia di consultare le fonti ufficiali, come l’Agenzia delle Entrate, e di rivolgersi a un consulente fiscale o immobiliare.