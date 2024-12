Da Pisa a San Cataldo su uno scooter 125 per trascorrere il Natale con la sua famiglia: il viaggio del ventenne sancataldese Samuele Raimondi

Adrenalina, desiderio di abbracciare i suoi cari e un viaggio vissuto all’insegna delle emozioni. Sono gli ingredienti della storia di Samuele Raimondi, ventenne sancataldese che, in sella al suo scooter Honda SH 125, ha viaggiato in autostrada – dal 14 dicembre 2024 con il nuovo Codice della strada gli scooter di cilindrata 125 possono circolare in autostrada – da Pisa a San Cataldo per raggiungere amici e familiari durante le feste di Natale.

Voleva tornare a casa, Samuele. Desiderava assaporare ancora quell’amore che solo il caldo focolaio della famiglia può donare, per mettere in pausa la nostalgia e condividere insieme alle persone a lui più care momenti magici tra musiche natalizie, doni e sorrisi.



Samuele parte da Pisa il 21 dicembre, intorno alle 13:00 e dà inizio al suo viaggio, sostando due notti a Roma e a Catania, per poi arrivare a San Cataldo il 23 dicembre alle 12:30.

E nell’abbraccio entusiasta dei suoi cari risuonano le parole di Samuele: “Ciò che mi incoraggiò maggiormente facendomi sentire sempre più vicino casa, fu sentire accenti e dialetti diversi a ogni pausa nelle piazzole di sosta. A mano a mano che andavo scendendo sempre più a sud, mi emozionava vedere le auto, cariche di bagagli, di persone che, come me, si dirigevano nelle proprie città. Mi emozionai particolarmente non appena vidi il Vesuvio e dopo diverse ore l’Etna. Dopo aver affrontato il freddo, la pioggia e la stanchezza dovuta alle ore di guida vedere l’uscita dell’autostrada verso Caltanissetta mi diede una carica immensa nell’affrontare gli ultimi chilometri rimasti.”