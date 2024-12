Come scegliere i migliori pennarelli per la scuola senza spendere troppo

La scelta dei pennarelli per la scuola dipende non solo dal modello e dalla tipologia che serve, ma anche dal loro prezzo. In un momento difficile per molte famiglie dal punto di vista economico, dove bisogna riorganizzare il budget familiare per arrivare serenamente alla fine del mese, si possono comunque acquistare questi prodotti, indispensabili per i nostri figli, senza spendere eccessivamente e con un occhio di riguardo alla qualità. Esistono infatti diversi portali online specializzati nella vendita di articoli per la scuola: ad esempio, su Ufficiodiscount.it si possono trovare pennarelli per la scuola a prezzi scontati di marche di qualità e molto altro ancora.

Diverse tipologie di pennarello

Un pennarello è composto da un involucro che racchiude un serbatoio d’inchiostro e una punta porosa. Le punte, realizzate in nylon o fibra, possono essere fini, grosse o doppie: in genere, il tipo di punta adatta il pennarello a una specifica esigenza, come può essere la colorazione di dettagli precisi, o la copertura di superfici più ampie. Inoltre, esistono pennarelli con caratteristiche specifiche per i bambini, come l’inchiostro lavabile, ideali per la scuola materna e primaria, e tappi antisoffocamento.

Tra le varie tipologie di pennarelli, esistono quelli a base d’acqua e quelli a base d’alcol: queste sono le tipologie più comuni. Nel dettaglio, i pennarelli a base d’acqua sono indicati per la carta e molto diffusi in ambito scolastico e lavorativo, poiché non lasciano tracce sul retro del foglio. Al contrario dei lavabili, specifici per i bambini perché sicuri e atossici e facilmente rimovibili da pelle e tessuti, i pennarelli indelebili a base d’alcol si distinguono per la loro resistenza all’acqua e alla frizione, capaci di scrivere su superfici difficili come vetro, plastica e metallo, ma sono meno adatti per i bambini.

Un’altra categoria da valutare è quella dei pennarelli cancellabili, utilizzabili su superfici lisce come lavagne, grazie a un inchiostro non permanente che può essere facilmente rimosso.

Infine, troviamo i pennarelli per tessuti, progettati per imprimere colore su stoffe con resistenza a lavaggi e calore, quelli per carta fotografica, che garantiscono scritte precise senza danneggiare le immagini, e i pennarelli professionali, utilizzati in campi come il design e l’illustrazione.

Come scegliere il giusto pennarello per la scuola

Per sapere quale pennarello scegliere per la scuola, oltre a seguire le eventuali indicazioni degli insegnanti, è bene anche conoscere quali sono i rischi legati all’utilizzo di prodotti non conformi e le precauzioni da adottare nella scelta.

Quando si scelgono prodotti come i pennarelli per la scuola, è importante leggere le informazioni riportate sulla confezione. La presenza del marchio CE, conforme alla Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, è obbligatoria perché garantisce l’assenza di sostanze nocive. Inoltre, è necessario verificare che siano indicati il fabbricante e la sede del produttore, per assicurarsi della conformità normativa.

Inoltre, particolare attenzione è data alle indicazioni di età riportate sulle confezioni, perché stabiliscono la sicurezza del prodotto per i bambini più piccoli, tenendo conto della presenza di parti staccabili o concentrazioni di sostanze chimiche potenzialmente ingeribili.

Infine, si consiglia sempre di valutare il rapporto qualità-prezzo, approfittando dei periodi in cui sono disponibili promozioni o rivolgendosi a portali online che applicano periodicamente prezzi scontati e offerte per i nuovi clienti.