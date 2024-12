Caltanissetta. XVI° Torneo di Risiko: all’Eclettica Street Factory si gioca l’ultimo turno per l’accesso alle semifinali

CALTANISSETTA. Questa sera alle 20.45 (start ore 21.00) presso Eclettica Street Factory si giocherà il quarto ed ultimo turno del XVI° torneo interno (Torneo di Natale). Ventotto tra iscritte ed iscritti al torneo che hanno fatto rotolare i dadi in questi ultimi due mesi, tutti i giovedì sera, con avanzamento di carrarmati, alla conquista di territori per guadagnarsi il posto alle semifinali che si giocheranno il 12 dicembre. Semifinali che vedranno i primi 16 della classifica sfidarsi per i quattro posti della finale di giorno 19 dicembre nella quale si assegneranno i rispettivi trofei realizzati dall’artista ceramista Maria Pia Matraxia.

“ Durante le feste – dichiarano dal direttivo del RCU nisseno- ci vedremo in presenza per tracciare l’attività del 2025 che, molto probabilmente ci vedrà impegnati all’organizzazione di un evento di caratura nazionale dopo il Raduno del Sud organizzato nel luglio di quest’anno. Avere la possibilità di ospitare un torneo di caratura nazionale ci riempie di gioia e ci permette di mettere la nostra Città in vetrina. Noi siamo pronti aspettiamo che i vertici nazionali e l’editore si esprimano”.