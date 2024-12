Caltanissetta. Nel 2025 l’Associazione Casa Rosetta accoglierà nelle sue strutture 51 giovani volontari del Servizio civile universale

CALTANISSETTA. Nel 2025 l’Associazione Casa Rosetta accoglierà nelle proprie strutture 51 giovani volontari del Servizio civile universale. La presidenza del Consiglio ha infatti accolto i tre progetti proposti dall’Associazione intitolati “Superabile”, “In.Dipendenza”, e “Comunità in divenire” in consonanza con il programma “Generazione solidale” della Federazione italiana comunità terapeutiche.

Il bando per la selezione dei volontari è stato pubblicato nei giorni scorsi dalla Presidenza del Consiglio. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 14 del 18 febbraio. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

Il servizio civile ha la finalità di accrescere nei giovani la partecipazione attiva alla vita della società e la consapevolezza sul significato della scelta e dell’esperienza di servizio civile universale; aspetto qualificante è, accanto ad una presa di coscienza negli operatori volontari della dimensione di servizio alla comunità, anche il conseguimento di una specifica professionalità: l’esperienza di servizio civile deve, cioè, rappresentare un’occasione di apprendimento e di acquisizione di conoscenze specifiche, e di costruzione di cittadinanza attiva.

Nelle strutture di Casa Rosetta i posti disponibili sono i seguenti:

Riabilitazione (Tot. 26): Genetica 2; centro riabilitazione Mons. Cannarozzo Mazzarino 2; centro riabilitazione don F. Dierna Riesi 2; Villa San Giuseppe Contrada Bagno Caltanissetta 6; comunità alloggio S. Pietro e S. Paolo 6; Sede Mussomeli Piazza Santa Maria di Gesù 8.

Dipendenze (Tot. 19): Palazzo Notarbartolo 2; comunità Partinico 2; Villa Sergio 3; Comunità Ginestra e Amministrazione 4: Comunità Villa Ascione 4; Comunità L’Oasi Caltagirone 4.

Minori (Tot. 6): casa famiglia Roma 3; casa famiglia Ragusa 3.

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a circa 22 ore settimanali distribuite su 5 giorni settimanali per un totale di 1.145 ore annue.

Alcune sedi hanno una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità (GMO), in particolare giovani con difficoltà economiche (Superabile 2024 e In-Dipendenza 2024) e giovani “Care leaver” (Comunità in divenire).

Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 507,30 salvo incremento sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT.

Gli aspiranti operatori volontari devono produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente al nostro ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. L’operatore volontario non può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se incompatibile con il corretto espletamento del Servizio civile, ai sensi dell’articolo 16, comma 5 del decreto legislativo 40/2017.