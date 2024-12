Caltanissetta. Kanguro Volley, una delegazione nissena ospite della Powervolley Milano: sinergia e opportunità di crescita

Forte entusiasmo e intensa sinergia per i Kanguro Volley di Caltanissetta che, in occasione della partita di Superlega maschile Powervolley Milano – Sir Perugia, il presidente, Giuseppe Serio, e una delegazione di giovani giocatori nisseni sono stati ospiti del prestigioso club meneghino. Oltre a vivere un’esperienza ricca e meravigliosa al Forum di Assago di Milano, le due società hanno sancito un accordo di collaborazione che prevede una vicinanza strategica per garantire opportunità di crescita sia per i tecnici nisseni, sia per i ragazzi del settore giovanile.

“Si tratta di un momento molto importante per noi della Kanguro Volley – ha dichiarato Giuseppe Serio – perché i nostri 40 anni di attività sono stati un elemento che ha suscitato grande interesse e considerazione da un Club come la Powervolley Milano che gioca nel massimo campionato italiano ed anche nella Champions League di volley CEV. Ringrazio il Presidente Lucio Fusaro ed il Direttore Sportivo Fabio Lini per la splendida accoglienza e per la possibilità che stanno dando alla nostra Società – ha continuato -. Noi lavoriamo da tanti anni con un unico grande obiettivo: fare crescere i nostri ragazzi e le ragazze sia sportivamente che umanamente, una partnership di grande valore come questa con la Powervolley Milano va in questa direzione e siamo soddisfatti ed onorati di questo nuovo percorso che abbiamo intrapreso”.