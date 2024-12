Caltanissetta. Il Vespa Club dona lampade alogene al reparto di Pediatria dell’Ospedale Sant’Elia

CALTANISSETTA. Lo scorso mese di maggio il Vespa Club Caltanissetta aveva organizzato una gimkana di primavera in piazza Garibaldi. La manifestazione ha avuto uno scopo benefico, poiché il ricavato delle quote di partecipazione é stato devoluto per intero al reparto pediatrico dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Domenica scorsa, 8 dicembre, sì é svolto il pranzo natalizio del Vespa Club Caltanissetta alla presenza del Direttore UOC Pediatria Maria Concetta Vitaliti, dell’assessore alle Politiche Sociali Ermanno Pasqualino e del Presidente del Vespa Club Caltanissetta Gioacchino Vincitore, nel corso del quale sono state consegnate lampade alogene per il riscaldamento dei bambini donati al reparto pediatrico.

Nell’occasione la dott.ssa Vitaliti ha spiegato l’importanza delle donazioni al reparto pediatrico, per la salvaguardia e la cura dei più piccoli. Un gesto di grande sensibilità e solidarietà per una realtà come il Vespa Club Caltanissetta da sempre impegnata nel sociale.