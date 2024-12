Caltanissetta. Finanziamento rete idrica, Mancuso(FI): “Risultato importante per la città, il nostro obiettivo è dare serenità alle famiglie”

“Con la firma del decreto da parte dell’assessorato all’Energia per la sostituzione della rete idrica di Caltanissetta è diventato realtà quanto abbiamo detto sino ad ora. È stato raggiunto un importante traguardo che conferma l’impegno preso dal Governo Regionale e la grande attenzione del presidente Schifani verso i bisogni dei cittadini e verso la grave emergenza idrica che da mesi sta investendo la città.” Ad affermarlo è Michele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia, in merito al finanziamento di 4 milioni e 200 mila euro da parte della Regione Siciliana per intervenire sulla sostituzione della rete idrica vetusta del capoluogo nisseno.

L’onorevole Michele Mancuso asserisce che le somme stanziate dovranno essere impegnate entro il 31 dicembre e che la programmazione per la realizzazione della rete idrico comincerà a inizio anno 2025. Inoltre, interviene anche in merito all’allaccio del campo pozzi di Butera con la città di Caltanissetta: “L’intervento dimostra il nostro reale impegno verso i cittadini e quanto abbiamo realizzato è stato portato avanti con grande spirito di sacrificio e di senso del dovere per il ruolo di responsabilità che rivestiamo. Il nostro obiettivo è di dare alle famiglie della città di Caltanissetta normalità e serenità.”

L’onorevole Michele Mancuso ha concluso dichiarando che il problema della crisi idrica “comincia a vedere la luce in una prospettiva futura nell’ambito di un’infrastruttura definitiva per i prossimi decenni, che possa dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini.”