Caltanissetta. Energia e passione con lo stage di arti marziali del maestro Alfonso Torregrossa: appuntamento al 14 dicembre

Si preannuncia una mattinata all’insegna dell’energia e della passione per le arti marziali di alto livello, quella di domani, 14 dicembre, al Pala Cannizzaro di Caltanissetta. Il comitato provinciale CSEN, in collaborazione con la prestigiosa società sportiva Samurai Dojo capitanata dal Maestro Alfonso Torregrossa, organizza uno stage interamente dedicato ai soci, un’opportunità unica per immergersi nello studio del Jujutsu e dell’autodifesa metodo Krav Magà.

“Sarà un’occasione speciale per condividere la nostra passione, perfezionare le tecniche e crescere insieme”, spiega il Maestro Torregrossa, rivolgendosi ai suoi allievi. “Lo stage rappresenta un momento fondamentale nel percorso di ogni artista marziale: permette di confrontarsi con altri praticanti, mettere alla prova le proprie abilità e arricchire il proprio bagaglio tecnico”.

Il programma, studiato per soddisfare le esigenze di tutte le fasce d’età, prevede due sessioni distinte:

* Mattina (9.00 – 11.30): dedicata ai più giovani, bambini e ragazzi, con un approccio coinvolgente che stimolerà la loro coordinazione, agilità e spirito di squadra. Attraverso , esercizi a coppie e tecniche di base, i piccoli samurai potranno sperimentare la bellezza e l’efficacia del Jujutsu, imparando al contempo i principi fondamentali del rispetto e dell’autocontrollo.

* Tarda mattinata (11.30 – 13.00): riservata agli adulti, con un focus sull’approfondimento delle tecniche di Jujutsu e Krav Magà. Sotto la guida esperta del Maestro Torregrossa e dei suoi istruttori qualificati, i partecipanti avranno modo di perfezionare leve articolari, proiezioni, immobilizzazioni e tecniche di difesa personale, affinando la propria capacità di reazione in situazioni di pericolo.

Lo stage, gratuito per tutti i soci Samurai Dojo, è aperto anche al pubblico. Chiunque desideri avvicinarsi al mondo delle arti marziali o semplicemente assistere ad una dimostrazione di alto livello è invitato a partecipare, nel rispetto del silenzio e della concentrazione richiesti durante lo svolgimento delle attività.

“Vi aspettiamo numerosi al Pala Cannizzaro!”, conclude il Maestro Torregrossa. “Ricordatevi di arrivare con un po’ di anticipo per completare le procedure di registrazione e prepararvi al meglio per questa giornata di allenamento e condivisione”.