Caltanissetta. Al Convegno provinciale Apei a Palazzo Moncada ribadita l’importanza della figura professionale dei pedagogisti

CALTANISSETTA. “Per realizzare la comunità educante servono i professionisti dell’educazione; occorre rimettere al centro lo sguardo pedagogico sull’essere umano; l’ARS approvi l’Unità di Pedagogia Scolastica”. Con queste parole il presidente regionale APEI Sicilia, Samuele Amendola, ha introdotto i lavori del CONVEGNO PROVINCIALE APEI CALTANISSETTA svoltosi, sabato 30 novembre, dalle ore 15:00 alle 19:00, presso la Sala degli Oratori di Palazzo Moncada, nel centro storico della bellissima città nissena, gremita di pedagogisti ed Educatori giunti da tutta la provincia e da varie parti della Sicilia.

Oltre un centinaio di partecipanti, tra i quali anche alcuni studenti dei corsi di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione, ma anche insegnanti e genitori. L’evento, patrocinato dal Comune di Caltanissetta, ha visto la presenza della vicesindaca Giovanna Candura e dell’Assessore alle Politiche sociali e giovanili Ermanno Pasqualino. Presente il presidente nazionale APEI Alessandro Prisciandaro che ha sottolineato l’importanza dell’attuale momento storico per le professioni pedagogiche, grazie alla nascita del nuovo Ordine professionale.

Numerosi gli interventi che hanno affrontato temi quali, la dispersione scolastica e la povertà educativa, l’attualità del lavoro educativo nei servizi territoriali come l’educativa domiciliare. In primis quelli del presidente regionale e della consigliera regionale Adriana Cavallo. In particolare si è trattato del nuovo disegno di legge 316 che istituisce l’Unità di Pedagogia Scolastica nelle scuole siciliane, a prima firma dell’On.Serafina Marchetta, in discussione all’ARS, per conto della quale è intervenuto il collaboratore parlamentare Luigi Manno che ha confermato lo stanziamento della copertura finanziaria necessaria per l’approvazione definitiva della norma che si prevede possa arrivare a breve, notizia accolta con grande entusiasmo da tutti i presenti.

Il mondo della scuola, nella persona della Dirigente scolastica e docente di Storia della Pedagogia, prof.ssa Irene Collerone, ha espresso grande soddisfazione, fiducia e speranza in questo disegno di legge, come occasione per riportare a scuola la Pedagogia. Restituire ai nostri bambini e bambine, ragazzi e ragazze il diritto all’educazione attraverso la scienza che li riguarda e la presenza, non estemporanea ma strutturale, di professionisti capaci di farsi compagni di cammino, questo lo sfondo tematico dei numerosi interventi, come quello di Frate Higor che ha riportato la sua esperienza con la Stanza Giovani a Caltanissetta, così come quello della Pedagogista Daniela Sanfilippo che ha trattato dell’educazione alla scelta e dell’intervento educativo nel servizio sanitario (ASP).

In questo senso, il presidente regionale, Samuele Amendola, ha sottolineato un importante impegno che l’associazione intende portare avanti per il futuro per una introduzione del Pedagogista in tutti i consultori familiari. Un focus sui pericoli legati alle nuove dipendenze frutto dell’assenza o di una non corretta educazione è stato curato dall’Educatore Fabio Bontempo, che ha fortemente voluto la realizzazione di questo incontro nella città di Caltanissetta. Infine, ha concluso i lavori, con un’ottima sintesi, la vicepresidente APEI Sicilia Silvia Testa. La segreteria è stata curata dalla Consigliera Regionale Giusy Sabella e dalla socia Sabrina Melfa. Un ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita dell’evento. Presidente APEI SICILIA Dott. Samuele Amendola