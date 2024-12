Al dott. Nicola Cinardi, Responsabile di Chirurgia oncologica all’Arnas Garibaldi di Catania, il titolo di Fellow dell’American College of Surgeons

Il Dott. Nicola Cinardi, Responsabile della Chirurgia Epatobiliare e Pancreatica dell’Arnas Garibaldi di Catania, è stato insignito del prestigioso titolo di Fellow dell’American College of Surgeons nel corso della cerimonia inaugurale del Congresso dell’American College of Surgeons a San Francisco (California, USA).

“È un grande onore e privilegio– ha commentato il medico– entrare a far parte di questa prestigiosa e antica società scientifica, onore che condivido con la Direzione Strategica e con quanti mi collaborano quotidianamente in un lavoro straordinario, riportando la Chirurgia oncologica catanese agli antichi albori. Grazie alla lungimiranza della nostra Direzione Strategica, l’implementazione dell’attività di chirurgia oncologica robotica, principalmente di fegato, pancreas, colon-retto, rappresenta la maggiore innovazione di questo ultimo anno in Arnas Garibaldi, ed è motivo di grande soddisfazione per i pazienti che ne beneficiano”.

Il titolo di Fellow viene assegnato sulla base del curriculum e della complessa attività chirurgica svolta e comporta l’accesso diretto a numerose risorse educative dell’American College of Surgeons, prestigiosa associazione fondata nel 1913 a Chicago su iniziativa del chirurgo Dr Franklin Martin.

“Questo riconoscimento– ha precisato il dott. Roberto Bordonaro, Direttore del Dipartimento Oncologico– rappresenta un’opportunità, non solo per l’Arnas Garibaldi, che riceve così la meritata visibilità internazionale, ma per tutta l’area metropolitana di Catania e in un contesto clinico, l’ulteriore sviluppo della chirurgia del pancreas e del fegato è di vitale importanza per arginare la quota ancora significativa di migrazione sanitaria”. L’American College of Surgeons è una società scientifica dedicata alla promozione dei più elevati livelli di cura in chirurgia, attraverso molteplici iniziative formative che permettono la salvaguardia degli standards assistenziali, in un ambiente di pratica ed etica ottimali. Numerosi sono gli International Chapters, che realizzano un collegamento diretto a livello locale con le iniziative del College.

In particolare, il Capitolo Italiano, cui il chirurgo catanese ha contribuito con la presentazione di un caso di chirurgia oncologica avanzata, promuove diversi eventi formativi. Il Congresso annuale dell’ACS si è appena concluso ed ha portato nella città di San Francisco circa 5000 chirurghi da tutto il mondo.

“Fondamentale- conclude il Direttore Generale, Giuseppe Giammanco– è la collaborazione multidisciplinare tra le diverse unità operative per la risoluzione di problemi clinici complessi, che si configura obiettivo della Mission Aziendale in ottemperanza alle altissime competenze e tecnologie di cui la stessa è dotata e che ci invidiano anche fuori regione. I volumi oncologici erogati dalle diverse specialità in ARNAS Garibaldi ne costituiscono una prova inconfutabile”.